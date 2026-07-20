Пять человек пострадали при атаке БПЛА в районе вокзала в курском Льгове

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении до пяти числа пострадавших в результате атаки БПЛА в районе вокзала в городе Льгов.

"Ранен ещё один сотрудник. К счастью, обошлось без серьёзных травм, госпитализация не требуется. У всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина доставлен в больницу - наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги", - написал Хинштейн в своем канале в Мах.

Ранее губернатор сообщал о четырех пострадавших. "Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было. К сожалению, ранено четверо мужчин - они сотрудники железной дороги", - написал Хинштейн в Мах.

В момент удара к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета - раненых нет, машина повреждена, добавил губернатор.

В пресс-службе Московской железной дороги "Интерфаксу" также сообщили о пяти пострадавших железнодорожниках в результате атаки беспилотника на станцию "Льгов-Киевский" в Курской области в понедельник днем.

В пресс-службе уточнили, что четверо получили незначительные травмы, медицинская помощь им оказана на месте. Еще один работник доставлен в больницу.

Со стороны медицинских учреждений ОАО "РЖД" всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь в лечении и реабилитации, отмечается в сообщении.