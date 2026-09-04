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Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключили вероятность выхода на мирное урегулирование ситуации на Украине, но пока таких предпосылок нет.

"Да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного урегулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет, работа продолжается и контакты продолжаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос о том, появились ли в последнее время какие-то мирные инициативы, которые оказались приемлемыми для России, или новые развилки в процессе урегулирования ситуации на Украине, пресс-секретарь президента заявил, что "об этом пока говорить преждевременно".

"По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжить посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена два года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве", - добавил Песков.

Дмитрий Песков
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Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

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