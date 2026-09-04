"Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне участившихся "Ковров" фиксирует усиление конкуренции на коротких расстояниях с наземным транспортом - автомобильными и железными дорогами, но оно не критичное, заявил глава компании Сергей Александровский.

"На коротких направлениях конкуренция всегда была высокая со стороны железной дороги и автотранспорта. К такой конкуренции готовы, независимо от условий нашей работы. Замечаем, что на коротких направлениях есть определенное смещение спроса на более прогнозируемые виды транспорта. Но это не критичные значения", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ-2026.

"Аэрофлот" рассчитывает нивелировать негативное влияние ограничений полетов из-за режима "Ковер" на финансовые результаты группы по итогам 2026 года, заявлял ранее первый замглавы компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. "Да, эффект от этого материальный, но он далеко не такого масштаба, который может кардинально повлиять на финансово-производственные показатели", - отмечал он.