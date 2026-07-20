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Путин подписал указ, закрепляющий особый статус учителя в РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус профессии учителя и расширяющий социальные гарантии для педагогических работников, правительству поручено в течение шести месяцев пересмотреть нормы учебной нагрузки.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности постановляю установить, что в Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения и развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества в интересах нынешнего и будущих поколений", - говорится в указе президента.

Кроме того, учителям гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития, эффективного выполнения ими профессиональных задач.

Это включает, в том числе, наставничество для учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности; бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами; присвоение звания "Ветеран труда" при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы.

Помимо этого, учителям дается право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц; право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности, а также защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Путин поручил правительству в шестимесячный срок обеспечить установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, а также усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей и объему из учебной нагрузки.

Указ президента вступил в силу 20 июля со дня его подписания.

Владимир Путин
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