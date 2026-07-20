Законопроекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом от наказания рассмотрят в среду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит в среду, 22 июля, законопроекты о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 22 июля датой рассмотрения во втором чтении законопроектов, предусматривающих введение временных ограничительных мер в отношении лиц, скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания", - сообщили в понедельник в пресс-службе Госдумы со ссылкой на Володина.

По его словам, "принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона".

В соответствии с проектируемыми нормами, предлагается установить комплекс временных ограничительных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства (в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных Сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах).

В список временных ограничительных мер, в частности, войдут: приостановка регистрации прав на недвижимость в РФ, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и др.

"Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев "пересидеть" за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать - за содеянное все равно придется ответить по всей строгости закона", - заявил Володин.