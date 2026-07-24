В приложении "Госуслуги Карта болельщика" теперь можно выиграть призы

Главным призом футбольного сезона будет электромобиль от "Яндекса"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Обладатели карты болельщика теперь могут принять участие в Чемпионате болельщиков в соответствующем приложении и выигрывать призы, в том числе главный приз сезона - электромобиль, сообщило Минцифры.

""Госуслуги Карта болельщика" - это мобильное приложение, в котором вы можете оформить "Карту болельщика" для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, можете посмотреть таблицу турниров или купить билеты. Теперь в нем появился новый функционал. Вы можете играть и выигрывать призы от Российской премьер-лиги, клубов или партнеров", - сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.

"Очки вы можете заработать, посещая матчи, правильно спрогнозировав счет игры или верно ответив на вопросы футбольной викторины", - пояснила она.

Среди призов в этом сезоне - возможность встретиться с тренером сборной России, а также выиграть абонемент на домашние матчи любимого клуба.

Чтобы участвовать в чемпионате болельщиков, пользователю необходимо скачать мобильное приложение "Госуслуги Карта болельщика", оформить карту болельщика, перейти в раздел "Чемпионат", после чего авторизоваться на портале программы лояльности, уточнила Скворцова.

Главным призом по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской премьер-лиги станет электромобиль от компании "Яндекс".

В министерстве добавили, что за одно посещение стадиона дается 10 очков, а вместе с ребенком - 20 очков, за верный прогноз исхода матча - 10 очков, а за правильные ответы на вопросы викторины о футболе - до 15 очков.

Карту болельщика (Fan ID) можно оформить в приложении "Госуслуги Карта болельщика", на портале госуслуг и в МФЦ. Она нужна для покупки билета и прохода на стадион при посещении матчей Российской премьер-лиги, финального матча Кубка России, а также матча за Суперкубок России.