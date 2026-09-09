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Число пострадавших из-за атаки БЭК в Сочи увеличилось до восьми человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до 8 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пятерых пострадавших госпитализировали.

Кроме того, вследствие атаки повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, оперативные и специальные службы работают на месте, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки БЭК в Сочи.

Сочи набережная БЭК пострадавшие
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Число пострадавших из-за атаки БЭК в Сочи увеличилось до восьми человек

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