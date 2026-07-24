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В Уфе запретили купаться в реках

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Уфе в реках Белая и Уфа запретили купаться из-за резкого подъема уровня воды, сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

"Это не просто формальность, а мера вашей безопасности", - говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что вода прибывает стремительно, и "привычные места отдыха становятся смертельно опасными".

По данным Башгидрометцентра, на реке Белая у столицы республики уровень воды начал подниматься с 19 июля. Аналогичная ситуация складывается на реке Уфа у микрорайона Шакша.

ГУ МЧС по Башкирии сообщило, что с начала купального сезона в регионе утонули 35 человек, в том числе пять детей. Отмечается, что самые частые причины гибели на воде - купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра взрослых.

Уфа МЧС Белая
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