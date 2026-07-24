Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуацию с обеспечением топливом - увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей", - сказал Цивилев.

Он отметил, что ведомство совместно с регионами продолжает реализацию мер по насыщению внутреннего рынка топливом, исходя из потребностей каждого субъекта. Отдельное внимание уделяется бесперебойному снабжению госслужб, включая МЧС и медиков, а также аграриев.

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации. Так, увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива, нефтяники активнее работают с частными АЗС по прямым договорам. В приоритетном порядке утверждены сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей, под контролем обеспечение северного завоза.

В апреле правительство ввело эмбарго на экспорт бензина, которое действует до конца июля. С 8 июля введен запрет на экспорт дизтоплива из РФ, он также будет работать до конца июля. С 1 июня до 30 ноября также действует запрет на вывоз авиакеросина из страны.

Приняты меры и на Петербургской бирже: ограничен шаг роста цены на все виды нефтепродуктов, снижены нормативы биржевых продаж - с 15% до 10% по бензину и с 16% до 10% по ДТ. Биржевая система доработана таким образом, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям, исключая из цепочки перекупщиков.