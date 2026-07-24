Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осужденных релокантов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил законы об ограничительных мерах для скрывающихся за границей от исполнения наказания релокантов, нарушивших закон.

Как говорится в сопроводительных документах, законы были разработаны в связи с фиксируемым ростом числа отказов в экстрадиции преступников по политическим мотивам со стороны недружественных государств и направлен на совершенствование порядка исполнения уголовных и административных наказаний.

Там же приводятся данные российской Генпрокуратуры о том, что за 11 месяцев 2025 года иностранные государства отказали в выдаче 109 преступников, а в 2024 году отказано в удовлетворении 102 запросов об экстрадиции; кроме того, по имеющимся данным, скрывающиеся за заграницей преступники активно привлекаются к антироссийской деятельности.

В качестве временных ограничительных мер одним из законов устанавливаются запрет на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимое имущество в России, ограничение на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ограничение совершения некоторых действий по выполнению консульскими должностными лицами консульских функций в отношении такого физического лица или по его обращению, замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, запрет на обеспечение кредитной организацией доступа такого лица к ее программному обеспечению, включая мобильное приложение и официальный сайт для осуществления переводов денежных средств, а также ряд иных мер.

Предусмотрено, что решение о применении или отмене временных ограничительных мер принимается Минюстом, если в отношении физлица подтверждаются следующие основания: вступление в законную силу приговора российского суда о признании лица виновным в совершении преступления; подтверждение уполномоченными федеральными органами исполнительной власти уклонения лица от исполнения соответствующего уголовного и (или) административного наказания; подтверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нахождения лица за пределами России.

На Минюст возлагается обязанность вести перечень лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Список будет опубликован на сайте министерства.

Физическое лицо, включенное в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, вправе обратиться в Минюст с письменным мотивированным заявлением о его исключении из указанного списка.

Решением межведомственной комиссии может быть определена гуманитарная сумма, которую будут ежемесячно выплачивать близким родственникам лица, в отношении которого введены ограничительные меры.

Положение о межведомственной комиссии и ее состав утверждаются президентом. Размер ежемесячного гуманитарного пособия установит правительство по согласованию с Банком России. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу, в отношении которого применяются временные ограничительные меры, либо денежных средств, находящихся на специальном счете.