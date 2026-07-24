ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил Банк России в заявлении по ключевой ставке.

"Основные проинфляционные риски связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий", - сказано в пресс-релизе.

Сохраняются проинфляционные риски, связанные с долгим ростом зарплат темпами выше роста производительности труда, а также связанные с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, отметил ЦБ.

Дезинфляционные риски регулятор связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.

В заявлении ЦБ отметил, что во втором квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4к25.

"В июне – июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция", - сообщил ЦБ и добавил, что оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

Регулятор также напомнил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли: "Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции".