Поиск

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил Банк России в заявлении по ключевой ставке.

ЭкономикаБанк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожиданияБанк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожиданияЧитать подробнее

"Основные проинфляционные риски связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий", - сказано в пресс-релизе.

Сохраняются проинфляционные риски, связанные с долгим ростом зарплат темпами выше роста производительности труда, а также связанные с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, отметил ЦБ.

Дезинфляционные риски регулятор связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.

В заявлении ЦБ отметил, что во втором квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4к25.

"В июне – июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция", - сообщил ЦБ и добавил, что оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

Регулятор также напомнил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли: "Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции".

Хроника 07 июня 2024 года – 24 июля 2026 года Инфляция в России
Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

АФК "Система" назвала введенные против нее санкции ЕС необоснованными

Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года одобрен Совфедом

 Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года одобрен Совфедом

В Кирове жертвами ракетного удара стали шесть человек

Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов

 Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов

Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

 Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осужденных релокантов

 Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осужденных релокантов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10722 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 180 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3316 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов