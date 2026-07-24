Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

Фото: Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют - от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев.

Одновременно одобрен закон-спутник, который синхронизирует с новым регулированием почти два десятка действующих законов.

Документ вводит инфраструктуру легального крипторынка. Организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники: организатор торговли - на организованных торгах, брокеры - по поручениям клиентов, управляющие - в доверительном управлении, организации по обмену цифровых валют (криптообменники). Цифровые депозитарии будут вести деятельность по учету и хранению цифровых валют.

Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 млн руб., включенное в реестр ЦБ, до 1 июля 2027 года допускается работа без включения в реестр.

Расчеты криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещены: цифровыми валютами и цифровыми правами нельзя оплачивать товары, работы и услуги, запрещена и реклама таких платежей. Из запрета сделаны исключения - расчеты по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, майнинговое вознаграждение, оплата сетевых комиссий, а также оплата криптовалютой ценных бумаг, других цифровых валют и цифровых прав.

К публичным торгам на бирже допускаются только криптовалюты, отвечающие критериям ЦБ: средняя капитализация свыше 5 трлн руб. и среднедневной объем торгов свыше 1 трлн руб. за два года. Криптовалюты вне критериев Совет директоров ЦБ может допустить к публичным торгам на срок до шести месяцев, кроме того, организатор торговли вправе допустить любые валюты вне перечня к торгам для квалифицированных инвесторов - такие торги не считаются публичным обращением.

Для иностранных стейблкоинов закон вводит отдельную категорию - "беспоставочный иностранный цифровой инструмент", удостоверяющий только денежные требования.

Отдельный блок посвящен майнингу: деятельность регламентируется, для ряда лиц с непогашенной судимостью вводится запрет на майнинг.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г., за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Требование совершать сделки с криптовалютой только через лицензированных посредников заработает с 1 июля 2027 г.