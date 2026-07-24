Путин прибыл на Иркутский авиазавод

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростеха", передает корреспондент "Интерфакса".

Там он в сопровождении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Сойнова осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что поездка на авиазавод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье.

"В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном", - сказал Песков.

В Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года.

Иркутский авиазавод - одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Он основан в 1932 году, а сейчас выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Предприятие специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Завод расположен в Ленинском округе Иркутска.