В Кирове не выявили загрязнения воздуха после ракетного удара

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Специалисты в Кирове не выявили превышения норм по загрязняющим веществам в воздухе после ракетного удара по предприятию, сообщила пресс-служба правительства региона.

Исследование проводилось по семи показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, хлористый водород, углерод.

"По результатам исследований загрязняющих веществ не выявлено. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В правительстве также сообщили, что движение на дорогах Кирова полностью восстановлено. Общественный транспорт курсирует по обычным маршрутам.

Губернатор Кировской области Александр Соколов утром сообщил, что предприятие в Кирове в пятницу было атаковано ракетой. В результате погибли шесть человек, пострадали еще 26, в городе было на некотрое время нарушено электро- и водоснабжение.