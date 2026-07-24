Власти сообщили о ракетном ударе по предприятию в Кирове

В результате инцидента есть пострадавшие, заявил кировский губернатор Александр Соколов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что предприятие в Кирове в пятницу утром было атаковано ракетой.

"К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем", - написал Соколов в своем канале в мессенджере Мах.

Он напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений.

"Прошу жителей Кировской области придерживаться этого требования", - подчеркнул Соколов.

В свою очередь пресс-служба правительства региона сообщает, что в Кирове оперативно устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение.

"В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома. Сотрудники "Водоканала" уже налаживают водоснабжение, после наполнения системы вода придет в дома", - говорится в сообщении.

В городе изменена схема движения общественного транспорта.