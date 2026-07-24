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Песков заявил, что слова главкома ВСУ о жителях Донбасса подтверждают правильность СВО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса свидетельствуют о том, что они "правильно решили уйти с Украины", а также подтверждают правильность решения президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Жители Донбасса на фоне этих заявлений - понятно, что они правильно решили уйти с Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал Песков журналисту и автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Новый главнокомандующий ВСУ Драпатый сделал резкие заявления о россиянах, в том числе назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование".

Дмитрий Песков ВСУ Донбасс Михаил Драпатый
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