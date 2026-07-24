Ведомства сформировали законопроект с третьим пакетом мер против кибермошенничества

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские министерства и ведомства подготовили текст законопроекта, содержащего третий пакет мер по противодействию телефонному и кибермошенничеству (Антифрод 3.0), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

По его словам, согласовано 14 мер, которые легли в основу законопроекта, вступление в силу которого запланировано на 2028 год.

Часть из них направлена на регулирование распространения сим-карт.

В частности, законопроектом предлагается ввести запрет на распространение сим-карт со стартовым балансом. Согласно тексту проекта, внесение оператором связи денежных средств на лицевой счет, предназначенный для оплаты услуг связи, до заключения договора об оказании услуг связи не допускается.

Кроме того, закон "О защите прав потребителей" предлагается дополнить пунктом, запрещающим продажу сим-карт, оформленных на чужое имя.

Также проект предусматривает усиление требований к идентификации абонентов, в том числе - при дистанционном заключении договора на услуги связи. В частности, заключение договоров на услуги связи через интернет будет возможно только при условии биометрической идентификации абонента.

Законопроект также затрагивает деятельность дилеров и субдилеров по продаже сим-карт. В частности, он исключает возможность заключения договоров на услуги связи с абонентами дилерами-физлицами - в качестве дилеров смогут выступать только юрлица и ИП. Они должны иметь письменный документ, подтверждающий полномочия по заключению договоров от имени оператора.

По словам источника агентства, предполагается также введение ответственности дилеров/субдилеров за нарушение требований к их деятельности.

Обязательства операторов

Проектом накладывается еще ряд обязательств на телеком-операторов. Так, если оператор обнаружит превышение числа зарегистрированных на абонента сим-карт (их должно быть не более 20) или установленного самозапрета на оказание услуг сотовой связи, он обязан после уведомления абонента расторгнуть с ним договор в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, проект обязывает телеком-операторов в случае поступления от Роскомнадзора информации об использовании иностранцем телефонного номера, не оформленного на него по договору об оказании услуг связи, в течение суток прекратить оказание услуг в отношении этого абонентского номера.

Согласованные меры также предусматривают регулирование использования сим-карт в М2М-устройствах и введение ответственности за нарушение установленных требований. Согласно тексту проекта, особенности оказания услуг мобильной связи для М2М сим-карт будет устанавливать правительство.

Операторов связи также предлагается обязать в течение 3 лет хранить информацию о сетевых адресах и портах абонента и оператора, которые использовались при заключении договора на услуги мобильной связи.

Такой же срок владельцы интернет-сайтов, на которых осуществляется регистрация или авторизация пользователей, будут обязаны хранить сведения о регистрации, авторизации и прекращении регистрации пользователей и предоставлять указанные сведения госорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности.

Проектом также предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать особенности оказания услуг мобильной связи лицам, не достигшим 18 лет.

Минцифры, по замыслу авторов проекта, получит полномочия по согласованию с ФСБ и ФСТЭК определять порядок доступа и учета работников операторов связи и сторонних организаций, услугами которых они пользуются, к биллинговым системам операторов, а также устанавливать требования к защите сетей связи, используемых для управления спутниками связи.

Идентификация иностранцев

Кроме того, предлагается усилить контроль за идентификацией абонентских номеров, используемых иностранными гражданами при работе с цифровыми платформами.

В частности, иностранцы при заключении или исполнении трудового договора с посреднической цифровой платформой или маркетплейсом должны будут сообщать работодателю сведения об используемом им абонентском номере или его замене.

Посреднические цифровые платформы и маркетплейсы планируется обязать проверять у своих работников - иностранцев соответствие персональных данных сведениям, заявленным в договоре на услуги связи.

СМС- агрегаторы

Законопроект также предусматривает регулирование деятельности агрегаторов смс-рассылок. Так, закон "О связи" предлагается дополнить нормой, запрещающей при массовых смс-рассылках использовать в сообщениях персональные данные абонента, либо членов его семьи и близких родственников. Правительство РФ предлагается наделить правом определить особенности оказания услуг по осуществлению смс-рассылок через агрегаторов.

Проектом также предложено запретить массовые вызовы, "целью которых не является установление телефонного соединения". Мобильные операторы при наличии технической возможности будут вправе прекратить пропуск по своей сети таких вызовов.

Виртуальная телефония

Ряд положений затрагивает регулирование виртуальной телефонии. Согласно проекту, использование виртуальной телефонной станции допускается в случае, если сетевой адрес предоставлен абоненту хостинг-провайдером из реестра Роскомнадзора.

Телеком-операторам предлагается запретить оказание услуг виртуальной телефонной связи абонентам, использующим не принадлежащие РФ сетевые адреса или сетевые адреса, не предназначенные для доступа к услугам связи, оказываемым с использованием виртуальных телефонных станций.

Порядок доступа операторов связи к сведениям о сетевых адресах будет определять Роскомнадзор.

В состав сведений о провайдерах хостинга предлагается включить информацию о принадлежащих им сетевых адресах, в том числе - используемых для виртуальной телефонии.

Также предложено обязать хостинг-провайдеров прекращать предоставление мощностей при поступлении соответствующего запроса от силовиков (в том числе - следователей) в случае предотвращения и пресечения преступлений.

В реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией предлагается включать ресурсы, содержащие предложения о розничной продаже (в том числе - дистанционным способом) абонентских терминалов пропуска трафика, не получивших обязательное подтверждение соответствия в нарушение закона "О связи".

Персональные данные

В законопроекте также предложены нормы, направленные на сокращение избыточного сбора персональных данных на основании согласий на их обработку.

В частности, предлагается, что отраслевые госведомства будут принимать нормативные акты, определяющие состав персональных данных, допускаемых к обработке, случаи получения согласий на их обработку и действия (операции), совершаемые с персональными данными при их обработке, в соответствии с целями, предусмотренными международным договором или федеральным законом. Аналогичные полномочия получат региональные и муниципальные органы власти.

Согласно проекту, оператор персональных данных будет не вправе требовать предоставления согласия на их обработку в случаях, если международным договором РФ или федеральным законом не предусмотрена обязанность получения такого согласия.

Также предлагается обеспечить возможность гражданам получать через Госуслуги информацию об обработке их персональных данных. Если гражданин сочтет, что обработка его персданных осуществляется с нарушением законодательства или его прав и свобод, он будет вправе через Госуслуги обжаловать действия оператора персданных.

Также проект предусматривает включение в ГИС "Антифрод" информации о дропперах, предоставляющих третьим лицам свои абонентские номера, учетные данные в различных информационных системах.

Предполагаемый срок вступления в силу закона - с 1 марта 2028 года.