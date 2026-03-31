Последствия атаки БПЛА в Усть-Луге устранены

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Последствия ночных атак беспилотников в Ленинградской области, в том числе в порту Усть-Луга, устранены, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Профильные федеральные службы и комитеты правительства, совместно с предприятиями устранили последствия ночных атак беспилотников. (...) В Усть-Луге также уже устранены последствия атаки БПЛА. Принял подробный доклад, держим ситуацию на контроле", - написал Дрозденко в своем канале в Max.

Ранее сообщалось, что во вторник над территорией Ленинградской области было уничтожено 38 беспилотников. В результате атаки повреждения получил порт Усть-Луга.

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

