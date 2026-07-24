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Минздрав РФ запустит пилотный проект с "роумингом" электронных рецептов

Минздрав РФ запустит пилотный проект с "роумингом" электронных рецептов
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В России планируется запустить пилотный проект по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам, сообщили в Минздраве РФ.

"Минздрав России разработал проект постановления правительства РФ "О проведении на территории РФ эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медприменения в части отпуска препаратов по рецептам, сформированным в форме электронного документа", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

В настоящее время купить лекарства в аптеках можно при предъявлении бумажного или электронного рецепта, при этом цифровой вариант можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен.

В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах - участниках "пилота", их список появится позднее. Для этого рецепт в мобильном приложении "Госуслуги" нужно будет показать на кассе аптеки, сообщили в Минздраве.

Принять участие в эксперименте регионы и аптечные организации смогут на добровольной основе, подав заявление. Участие в эксперименте не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них имеет все необходимое для работы с системой "Честный знак".

В Минздраве отметили, что лекарства как и прежде можно будет приобрести как по электронным, так и по бумажным рецептам, которые продолжат действовать без ограничений.

При этом положения эксперимента не будут распространяться на льготные рецепты - порядок получения лекарств по ним - как в бумажной, так и в электронной форме - останется прежним, сообщили в министерстве.

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