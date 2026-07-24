В РФ заявили об ударе по объекту близ Киева с разработчиками БПЛА и военными ВСУ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в пятницу был нанесен удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, там шла демонстрация БПЛА с участием ведущих разработчиков и командования сил беспилотных систем ВСУ.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России", - заявили в военном ведомстве.

"В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории", - сообщили в Минобороны РФ.