Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Визовый центр Италии в Москве от компании VMS ввел предоплату сервисного сбора при подаче документов на визу, говорится в сообщении на сайте оператора.

"Сервисный сбор при запросе туристических виз предоплачивается в полном объеме при создании записи. После внесения в систему всех необходимых данных заявитель будет перенаправлен на страницу платежной системы для завершения оплаты", - говорится в уведомлении при оформлении записи на визу.

Отмечается, что перенести запись можно только один раз. При отмене позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут.

Сервисный сбор при оформлении визы в Италию составляет 3 850 рублей.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, пока предоплата сервисного сбора действует только при записи на подачу документов в визовые центры VMS. Визовый оператор Almaviva, который обслуживает визовые центры Италии в регионах, не вводил предоплату.