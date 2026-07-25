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Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации в субботу

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в Max.

В Росавиации также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Нижний Новгород Чкалов
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