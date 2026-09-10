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Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Он признан виновным по делу о растрате 7,5 млрд рублей компании

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего топ-менеджера "Роснано" Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 млрд рублей компании, сообщила Генпрокуратура РФ.

Кроме того, Кушнареву назначен штраф в размере 76 млн рублей, заявили в надзорном ведомстве.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск АО "РОСНАНО" на сумму 7,5 млрд рублей.

Кушнареву запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на 2 года 6 месяцев.

"В суде установлено, что с апреля 2013 года по март 2021 года Кушнарев, являясь управляющим директором по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона - венчурный капитал АО "Роснано", а затем генеральным директором ООО "Крокус наноэлектроника", совместно с иными лицами растратил денежные средства АО "Роснано" на сумму более 7,5 млрд рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там пояснили, что эти средства предназначались для реализации инвестиционного проекта "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России".

"При этом Кушнарев и иные лица не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что фактически проект не будет реализован", - отметили в ведомстве.

Арбитражный суд Москвы в минувшем июле удовлетворил иск АО "Роснано" к бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus.

Иск был подан 10 декабря 2025 года. Ответчиками по иску являлись Кушнарев и другие бывшие топ-менеджеры компании: Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселев, Андрей Малышев и Сергей Калюжный.

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 году для создания на территории РФ уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Заявленная цель - возможность выпускать полупроводниковые продукты MRAM как замену иных систем оперативной памяти.

Как говорили в госкомпании, при реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречии с целями деятельности компании и ее нормативными актами.

По словам директора по особым поручениям "Роснано" Евгения Фролова, уже на старте проекта в 2011 году члены правления компании и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления.

Генпрокуратура РФ Роснано Андрей Кушнарев
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