Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Последствия атаки безэкипажных катеров в Сочи, ответ Кремля на сообщения об угрозе самолету Зеленского, рекордные цены на красную икру

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин 11-13 сентября посетит с рабочим визитом Индию. Он примет участие в саммите БРИКС, деловом форуме объединения и встрече в формате "БРИКС плюс"/"аутрич".

- В Кремле заявили, что никакой угрозы самолету Владимира Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева не было. Так он прокомментировал сообщения о том, что самолет едва не был поражен дроном.

- В Сочи 28 человек пострадали в результате атаки безэкипажных катеров. После происшествия Сочи продолжает работу как курорт.

- ОАК планирует до конца года подписать договор с Hindustan Aeronautics Limited по локализации производства SJ-100 в Индии.

- Власти Алжира решили разорвать дипломатические отношения с ОАЭ на фоне напряженности в последние несколько лет.

- Цена на красную икру в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. рублей за килограмм на фоне очень слабой лососевой путины.

- Суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего топ-менеджера "Роснано" Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 млрд рублей компании.

- Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open, победив бельгийца Александра Блокса.

- Международный союз конькобежцев лишил нейтрального статуса нескольких российских фигуристов: Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, пару танцоров на льду Александру Степанову/Ивана Букина.