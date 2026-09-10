В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается.

"Предметно таких разговоров не ведется", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Песков заявил, что "Украина наносит удары по мирным объектам, объектам нашей социальной инфраструктуры, и тем самым открыла "ящик Пандоры".

"Сейчас наши военные крупномасштабно, планомерно, системно бьют по соответствующим целям на Украине. Киевский режим находится в очень сложной ситуации, и поэтому, естественно, предлагает не урегулирование, которое будет взаимным и будет полностью соответствовать нашим интересам, а предлагает перемирие в той области, которая является их "ахиллесовой пятой", - сказал пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что на это неоднократно давался ответ.

"Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны. Условия не поменялись по сравнению с тем, что было озвучено президентом в министерстве иностранных дел два года назад, за исключением лишь того, что ситуация "на земле" для Украины стала гораздо хуже. Она становится хуже изо дня в день", - заявил Песков.