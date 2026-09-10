Поиск

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, деловом форуме объединения и встрече в формате "БРИКС плюс"/"аутрич", сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"С 11 по 13 сентября Владимир Владимирович будет находиться в Индии с рабочим визитом для участия в уже XVIII саммите БРИКС, который пройдет в столице Индии Нью-Дели", - сказал Ушаков журналистам.

Девизом предстоящего саммита станет "Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность". Как отметил Ушаков, несмотря на то, что это 18 встреча лидеров БРИКС, в текущем году объединение отмечает 20 лет, поскольку его история начинается с сентября 2006 года, когда в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча в формате тогда еще БРИК. В 2009 году к объединению присоединилась Южноафриканская республика, тогда же появилась и новая аббревиатура - БРИКС.

Программа визита

Как рассказал помощник российского президента, программа визита Путина начнется 11 сентября во второй половине дня с участия в деловом форуме БРИКС. Ушаков отметил, что это мероприятие является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения и традиционно начинается за день до самого саммита.

"От России в деловом форуме примет участие весьма представительная делегация, где-то, на данный момент, насчитали 300 человек", - уточнил он.

Ожидается, что в форуме примут участие представители профильных министерств (Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина), деловых ассоциаций (ВЭБ), корпораций ("Росатом", "Ростех", "ФосАгро", "Мираторг", РЖД, Трансмашхолдинг), банков (Альфа-банк, Внешэкономбанк, Сбербанк). Завершится мероприятие пленарным заседанием с участие лидеров БРИКС. Российский президент, как уточнил Ушаков, "выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инновационному и транспортному сотрудничеству между странами и странами объединения".

Основная программа стартует 12 сентября. Хозяин саммита - премьер-министр Индии Нарендра Моди - лично встретит гостей на площадке мероприятия, затем они примут участие в заседании глав государств объединения.

По словам Ушакова, в саммите примут участие главы восьми государств: России, Индии, Египта, Индонезии, Ирана, председатель КНР, президент ЮАР и премьер-министр Эфиопии. ОАЭ будут представлены наследным принцем Абу-Даби Халидом бин Мухаммедом Аль Нахайяном. Как рассказал Ушаков, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите из-за приближающихся выборов, о чем заранее предупредил Путина в телефонном разговоре, и делегацию этой страны возглавит глава внешнеполитического ведомства страны. На аналогичном уровне будет представлена Саудовская Аравия.

Ушаков отметил ограниченный характер делегаций, которые примут участие в саммите БРИКС. По его словам, Россию будут представлять вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, сам Ушаков и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

На саммите, по словам Ушакова, планируется обсудить "актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в рамках стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарных сферах, а также перспективы координации дальнейших совместных дел участников объединения". Особое внимание, по словам помощника российского президента, будет уделено тематике формирования системы глобального управления и укрепления многосторонности в международных отношениях.

Основные договоренности участников будут традиционно зафиксированы в итоговой декларации, приуроченной к юбилейному саммиту.

"Там будут отражены консолидированные подходы государств-участников по международным и региональным проблемам, по развитию взаимодействия в рамках объединения и на трех ключевых треках работы - политика безопасности, экономика, то есть включающие финансы, гуманитарные культурные связи", - сказал Ушаков.

После завершения заседания, как сообщил Ушаков, запланировано совместное посещение лидерами выставки "Инновации Индии" и фото-выставки, посвященной 20-летию БРИКС. После этого главы делегаций примут участие в совместной посадке дерева Баньян. "У него якобы самая большая площадь кроны, что будет символизировать объединение усилий ради будущего", - отметил помощник президента.

Вечером 12 сентября состоится традиционный торжественный прием.

13 сентября запланирована расширенная сессия формата "БРИКС плюс"/"аутрич", темой которой станет "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность, точки формирования будущего для инклюзивного глобального роста".

На этой расширенной сессии к лидерам стран-участников БРИКС присоединятся главы делегаций 10 стран-партнеров - Вьетнам, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Белоруссия, Куба, Бурунди, Филиппины, Бахрейн, Уругвай. Также на встрече будут присутствовать руководители исполнительных органов ряда международных организаций - ООН, ВОЗ, ВТО, Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и другие.

Ушаков отметил, что помимо выступлений глав делегаций ожидаются доклады представители Делового совета БРИКС, Женского делового Альянса БРИКС и Нового банка развития, поэтому мероприятие будет продолжительным.

По итогам визита, как уточнил Ушаков, на данный момент, не запланировано пресс-конференции или подхода по итогам. Он пояснил, что в последние дни глава российского государства делал много публичных заявлений, в том числе в Бишкеке, и еще целый ряд состоится в рамках саммита БРИКС.

БРИКС Владимир Путин Юрий Ушаков Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах

Председатель реготделения "Яблока" в Удмуртии снята с выборов в Госдуму

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров в Сочи увеличилось до 28

Один человек погиб, двое ранены после атаки БПЛА на Воронежскую область

Минобороны РФ заявило об ударе по двум судам, буксиру в районе Одессы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов