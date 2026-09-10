Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, деловом форуме объединения и встрече в формате "БРИКС плюс"/"аутрич", сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"С 11 по 13 сентября Владимир Владимирович будет находиться в Индии с рабочим визитом для участия в уже XVIII саммите БРИКС, который пройдет в столице Индии Нью-Дели", - сказал Ушаков журналистам.

Девизом предстоящего саммита станет "Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность". Как отметил Ушаков, несмотря на то, что это 18 встреча лидеров БРИКС, в текущем году объединение отмечает 20 лет, поскольку его история начинается с сентября 2006 года, когда в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча в формате тогда еще БРИК. В 2009 году к объединению присоединилась Южноафриканская республика, тогда же появилась и новая аббревиатура - БРИКС.

Программа визита

Как рассказал помощник российского президента, программа визита Путина начнется 11 сентября во второй половине дня с участия в деловом форуме БРИКС. Ушаков отметил, что это мероприятие является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения и традиционно начинается за день до самого саммита.

"От России в деловом форуме примет участие весьма представительная делегация, где-то, на данный момент, насчитали 300 человек", - уточнил он.

Ожидается, что в форуме примут участие представители профильных министерств (Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина), деловых ассоциаций (ВЭБ), корпораций ("Росатом", "Ростех", "ФосАгро", "Мираторг", РЖД, Трансмашхолдинг), банков (Альфа-банк, Внешэкономбанк, Сбербанк). Завершится мероприятие пленарным заседанием с участие лидеров БРИКС. Российский президент, как уточнил Ушаков, "выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инновационному и транспортному сотрудничеству между странами и странами объединения".

Основная программа стартует 12 сентября. Хозяин саммита - премьер-министр Индии Нарендра Моди - лично встретит гостей на площадке мероприятия, затем они примут участие в заседании глав государств объединения.

По словам Ушакова, в саммите примут участие главы восьми государств: России, Индии, Египта, Индонезии, Ирана, председатель КНР, президент ЮАР и премьер-министр Эфиопии. ОАЭ будут представлены наследным принцем Абу-Даби Халидом бин Мухаммедом Аль Нахайяном. Как рассказал Ушаков, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите из-за приближающихся выборов, о чем заранее предупредил Путина в телефонном разговоре, и делегацию этой страны возглавит глава внешнеполитического ведомства страны. На аналогичном уровне будет представлена Саудовская Аравия.

Ушаков отметил ограниченный характер делегаций, которые примут участие в саммите БРИКС. По его словам, Россию будут представлять вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, сам Ушаков и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

На саммите, по словам Ушакова, планируется обсудить "актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в рамках стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарных сферах, а также перспективы координации дальнейших совместных дел участников объединения". Особое внимание, по словам помощника российского президента, будет уделено тематике формирования системы глобального управления и укрепления многосторонности в международных отношениях.

Основные договоренности участников будут традиционно зафиксированы в итоговой декларации, приуроченной к юбилейному саммиту.

"Там будут отражены консолидированные подходы государств-участников по международным и региональным проблемам, по развитию взаимодействия в рамках объединения и на трех ключевых треках работы - политика безопасности, экономика, то есть включающие финансы, гуманитарные культурные связи", - сказал Ушаков.

После завершения заседания, как сообщил Ушаков, запланировано совместное посещение лидерами выставки "Инновации Индии" и фото-выставки, посвященной 20-летию БРИКС. После этого главы делегаций примут участие в совместной посадке дерева Баньян. "У него якобы самая большая площадь кроны, что будет символизировать объединение усилий ради будущего", - отметил помощник президента.

Вечером 12 сентября состоится традиционный торжественный прием.

13 сентября запланирована расширенная сессия формата "БРИКС плюс"/"аутрич", темой которой станет "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность, точки формирования будущего для инклюзивного глобального роста".

На этой расширенной сессии к лидерам стран-участников БРИКС присоединятся главы делегаций 10 стран-партнеров - Вьетнам, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Белоруссия, Куба, Бурунди, Филиппины, Бахрейн, Уругвай. Также на встрече будут присутствовать руководители исполнительных органов ряда международных организаций - ООН, ВОЗ, ВТО, Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и другие.

Ушаков отметил, что помимо выступлений глав делегаций ожидаются доклады представители Делового совета БРИКС, Женского делового Альянса БРИКС и Нового банка развития, поэтому мероприятие будет продолжительным.

По итогам визита, как уточнил Ушаков, на данный момент, не запланировано пресс-конференции или подхода по итогам. Он пояснил, что в последние дни глава российского государства делал много публичных заявлений, в том числе в Бишкеке, и еще целый ряд состоится в рамках саммита БРИКС.