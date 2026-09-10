Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Отопительный сезон 2026-2027 годов начался в ряде северных районов РФ от Мурманской области до Чукотского автономного округа.

Северо-запад

В Мурманской области к отоплению первыми 4 сентября подключены жители Кольского округа, 5 сентября - Заозёрска, а к 8-10 сентября отопление запущено в большинстве городов и округов, включая Мурманск. "Подход к определению даты старта остаётся традиционным - с опорой на погодную динамику и готовность инфраструктуры", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

По данным на середину июля, запасы топочного мазута в регионе составляли 135% от норматива, угля - 190%. К концу августа показатели сохранялись на уровне, превышающем нормативные значения, а в пути находились дополнительные объемы. Ремонтная кампания ведётся по графику.

В Архангельской области полностью начат отопительный период на территории четырёх муниципальных образований: это Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Виноградовский округа и частично - в пяти муниципальных образованиях, это соцсфера в Архангельске, Новодвинске, Приморский, Пинежский и Красноборский округа, говорится в докладе министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрия Поташева на заседании областного правительства, прошедшего в четверг.

Полностью подключение потребителей к отоплению традиционно завершится к концу месяца. В этом году на подготовку к зиме в Архангельской области направлено 4,6 млрд рублей, в том числе на закупку топлива, модернизацию и капитальный ремонт объектов ЖКХ. По состоянию на 4 сентября, готовность многоквартирного жилого фонда составляет 89%, тепловых сетей - 87%, водопроводных сетей - 91%. Власти ожидают, что все объекты будут готовы к середине сентября.

"По запасам угля - на сегодняшний день запасы, необходимые для начала отопительного периода, сформированы на всех котельных. В целом норматив создан на 81%. Ниже процент готовности в Красноборске, Мезенском, Няндомском, Приморском и Коношском (районах - ИФ). Вместе с тем, у всех теплоснабжающих организаций на сегодняшний день заключены договоры на поставку топлива, и топливо в полном объёме будет завезено до конца сентября. Только в Мезенский округ в связи с дальней логистикой (топливо - ИФ) будет завезено в октябре в полном объеме", - отметил министр.

По жидкому топливу запасы созданы на 100%. Что касается завоза топлива в районы Крайнего севера, на 10 сентября по дизельному топливу план выполнен на 70%, по углю - на 40%.

Через несколько дней, с 14 сентября, отопительные период стартует в северных районах Карелии - Кемском, Костомукшском муниципальных округах, Калевальском и Лоухском районах. В столице республики - Петрозаводске - с 14 сентября будет подключено отопление социальных объектов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

"Во всех районах отслеживаем изменения погоды, и, в зависимости от температуры, будем принимать решение о начале отопительного сезона в других районах", - отметили в министерстве.

Сезон в текущем году начинается почти на неделю раньше, чем в 2024-2025 годах. Тем не менее, основные работы, необходимые для запуска отопления, завершены полностью. Топливом регион обеспечен.

Урал

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отопительный сезон, как и в прошлые годы, стартовал с 1 сентября во всех муниципалитетах в социальных объектах - школах, детских садах, больницах. Далее энергетики, совместно с управляющими организациями поэтапно подключают к теплу жилфонд. В Надымском районе и Новом Уренгое поэтапную подачу тепла в жилые дома начали с 7 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства ЯНАО.

С начала летней навигации в труднодоступные населенные пункты округа заведено более 50 тыс. тонн нефтепродуктов, 950 кубических метров дров и свыше 5 тыс. тонн каменного угля. В ряде территорий завоз уже полностью завершен. Оставшиеся объемы топлива будут доставляться танкерами в отдаленные населенные пункты Ямала до середины октября. Всего в рамках централизованного завоза запланировано доставить около 66 тыс. тонн нефтепродуктов, 11,9 тыс. тонн каменного угля и 950 кубических метров дров.

К зиме специалисты подготовили 218 котельных, 102 центральных тепловых пункта, 96 водозаборов, 1,8 тыс. км тепловых, 2,1 тыс. км водопроводных и 960 км канализационных сетей. Готовность объектов коммунального комплекса ЯНАО к отопительному сезону составляет 100%.

В Ханты-Мансийском автономном округе социальные объекты стали подключать к отоплению тоже с 1 сентября. В жилых домах отопление включают с учетом погоды. По оперативным данным, уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства автономного округа к осенне-зимнему периоду на 10 сентября составляет 100%. В рамках северного завоза завезены 21,7 тыс. тонн угля и 12,1 тыс. тонн нефтепродуктов, или 100% от запланированного объема, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного правительства.

Сибирь

В Красноярском крае отопление включено на четырёх территориях - Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском округах, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В целом в крае подготовка к отопительному сезону идёт по плану. Запасы топлива на электростанциях региона превышают нормативные значения. Например, на Берёзовской ГРЭС этот показатель составляет 904%, на объектах Енисейской теплогенерирующей компании - 589%.

В северные районы завезли более 86% всего объема топлива и ГСМ. Остальное доставят до 1 октября. В этом году на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры направлены 16,9 млрд рублей. К началу сезона обновят более 170 км тепловых сетей, 151 км водопроводных и канализационных сетей и 15,8 тыс. км электросетей.

Продолжается оснащение территорий резервными источниками электроснабжения - в этом году в 27 муниципальных образований передано 100 генераторов. Всего в крае сейчас 747 таких установок для объектов жизнеобеспечения.

По состоянию на 11 сентября отопительный период также начался в Катангском районе Иркутской области. Запущено пять котельных, подключено 15 социальных объектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подготовка к новому сезону завершается в соответствии с планами-графиками. Подготовлено 34,8 млн кв. м жилищного фонда, 774 котельных, более 3,2 тыс. км тепловых сетей, порядка 6,1 тыс. км водопроводных сетей, 3,1 тыс. км канализационных сетей, 37 тыс. км электрических сетей. Проведены капремонты и замена 29,4 км тепловых сетей, 44,7 км водопроводных сетей, 7,9 км канализационных сетей, 271,3 км электрических сетей. Работы продолжаются.

Продолжается также доставка топлива в северные районы Иркутской области. Для обеспечения теплоснабжения в отопительном периоде 2026-2027 годов доставлено до места 50,3 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов.

В Сибирском федеральном округе (СФО) к началу отопительного периода готовы 85% котельных, более 88% жилого фонда и коммунальных сетей. Лидерами по объёмам обновления сетей стали Красноярский и Алтайский края, говорится в сообщении полпредства в СФО.

Сроки получения паспортов готовности - 1 ноября для теплоснабжающих организаций, для муниципалитетов - 20 ноября.

Дальний Восток

В столице Чукотки - Анадыре поэтапный запуск отопления начался еще 22 августа, сообщило муниципальное предприятие "Горкоммунхоз Анадырь".

В Якутии, по данным на начало текущей недели, отопительный сезон стартовал в 23 муниципальных образованиях, включая столицу республики - Якутск. В остальных районах подача тепла начнется в ближайшие дни в соответствии с температурным графиком, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

"До конца недели тепло должно прийти во все районы республики. Наша главная задача - обеспечить абсолютную готовность объектов до наступления устойчивых холодов", - цитируется в сообщении глава республики Айсен Николаев.

Программа ремонтов в регионе выполнена на 89%, что на 7 процентных пунктов выше показателя прошлого года. К работе полностью подготовлена 1 тыс. котельных из 1,15 тыс. Готовность тепловых сетей составляет 94%, водопроводных и канализационных - 91%. Все резервные источники энергоснабжения, включая дизельные электростанции, находятся в полной готовности. В рамках северного завоза на текущий момент отгружено 67% от запланированного объема топливно-энергетических ресурсов (353 тыс. тонн).

В Магадане отопительный сезон 2026-2027 годов стартует 11 сентября. Соответствующее постановление подписала глава областного центра Лариса Поликанова, сообщила мэрия.

По данным специалистов Магадантеплосети, процесс подключения продлится несколько дней.

На севере Хабаровского края отопительный сезон начался на прошлой неделе. Батареи запустили в поселениях, расположенных в захребтовой части Аяно-Майского района, это села Аим, Джигда, Нелькан. Также тепло подано в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского округа. Всего в работу запущено пять котельных, заявила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

По информации МинЖКХ края, с 15 сентября подадут тепло потребителям села Аян и потребителям оставшихся поселений Охотского округа. В центральной части края отопление запускают в первой декаде октября, а на юге региона отопительный период часто стартует на пару недель позже. Сейчас в некоторых районах заканчивают получать паспорта готовности жилищного фонда и потребителей тепла к зиме. На отдельных территориях продолжается ремонт основного оборудования. Коммунальная инфраструктура в целом готова к холодам на 86%. Из 318 котельных приведено в порядок 264. Там, где начался отопительный сезон, котельные готовы в полном объеме.

В северные районы Хабаровского края уголь и моторные масла доставлены в полном объеме. Кроме того, в отдаленные районы поставлено 17,7 тыс. тонн дизельного топлива, или 77% от плана. Северный завоз планируется завершить до 20 октября.