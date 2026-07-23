В Красноярском крае за сутки потушили 12 лесных пожаров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На севере Красноярского края за минувшие сутки потушили 12 лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

"Еще 16 очагов удалось локализовать - распространение огня остановили на площади 3,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе действуют 120 пожаров, угрозы населенным пунктам нет. Очаги находятся в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией или по воде. Для патрулирования и доставки групп используют 26 воздушных судов, водный транспорт и, где возможно, технику.

Все возгорания возникли из-за сухих гроз. На кромках работают около 1,6 тысячи человек. Часть группировки задействована на окарауливании потушенных пожаров. Вместе с сотрудниками краевого лесопожарного центра работают федеральные силы Авиалесоохраны, команды из других регионов, помогают лесопользователи. Работа ведется круглосуточно.

Часть групп вывезли на авиаотделения для отдыха и ротации. На смену им зашли прибывшие специалисты.

Сложнее всего ситуация в Енисейском округе, в шелкопрядниках - массивах леса, погибшего после нашествия сибирского шелкопряда, где тушение осложняют буреломы и густые завалы. На таких участках огнеборцы работают вручную: бензопилы, лопаты, топоры-мотыги - готовят минерализованные полосы, чтобы остановить огонь.

В Красноярском крае с 10 июня введен режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.