Поиск

В Красноярском крае за сутки потушили 12 лесных пожаров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На севере Красноярского края за минувшие сутки потушили 12 лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

"Еще 16 очагов удалось локализовать - распространение огня остановили на площади 3,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе действуют 120 пожаров, угрозы населенным пунктам нет. Очаги находятся в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией или по воде. Для патрулирования и доставки групп используют 26 воздушных судов, водный транспорт и, где возможно, технику.

Все возгорания возникли из-за сухих гроз. На кромках работают около 1,6 тысячи человек. Часть группировки задействована на окарауливании потушенных пожаров. Вместе с сотрудниками краевого лесопожарного центра работают федеральные силы Авиалесоохраны, команды из других регионов, помогают лесопользователи. Работа ведется круглосуточно.

Часть групп вывезли на авиаотделения для отдыха и ротации. На смену им зашли прибывшие специалисты.

Сложнее всего ситуация в Енисейском округе, в шелкопрядниках - массивах леса, погибшего после нашествия сибирского шелкопряда, где тушение осложняют буреломы и густые завалы. На таких участках огнеборцы работают вручную: бензопилы, лопаты, топоры-мотыги - готовят минерализованные полосы, чтобы остановить огонь.

В Красноярском крае с 10 июня введен режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.

Енисейский округ Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одессы

Один человек погиб в Белгородской области, где за сутки было сбито 177 дронов

В пригороде Воронежа при падении БПЛА на пожаре погиб трехлетний мальчик

Воронежский губернатор сообщил о повреждении складов маркетплейса при атаке БПЛА

"Госуслуги" могут стать экосистемой с функцией взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов

Обломки БПЛА обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле

Один человек погиб, четверо пострадали из-за атаки ВСУ на Крым

Встреча глав МИД РФ и Госдепа США завершилась

Отражена атака на гражданские объекты Воронежской области, есть пострадавшие

Лавров и Рубио начали встречу в Маниле

 Лавров и Рубио начали встречу в Маниле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10698 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3292 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов