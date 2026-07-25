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Отражена попытка атаки БПЛА на Свердловскую область

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на Свердловскую область отражена, из-за обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщает губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Max.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По его словам, все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий.

Опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется.

Денис Паслер Екатеринбург
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