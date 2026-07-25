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Режим ЧС ввели в двух районах Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в границах двух районов Ростова-на-Дону, где был причинен ущерб после атаки беспилотников, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

"Провел внеочередное заседание КЧС (...) по ликвидации последствий падения обломков БПЛА в Советском и Железнодорожном районах города. (...) Принято решение: ввести режим ЧС в границах районов, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

Кроме того, коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи услуг ЖКХ.

Глава администрации Ростова-на-Дону добавил, что все возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА, ликвидированы.

"Во время атаки пострадали люди. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Скрябин.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения.

Ростов-на-Дону Александр Скрябин
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