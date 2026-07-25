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Пять человек ранены после атак БПЛА по Ростовской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В результате массированной воздушной атаки ВСУ пострадали четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"5 человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

По информации главы региона, в воздушном пространстве области уничтожены БПЛА и ракеты.

В региональном центре осколки беспилотников повредили два многоквартирных и два частных дома, а также коммерческие, складские и строящиеся высотные здания. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы.

"В Красносулинском районе частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска "Новошахтинск". Возгорание ликвидировано. Действуют ограничения движения", - добавил губернатор.

В Азовском районе от падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Кроме того, по той же причине повреждено административное здание. В Мясниковском районе частичные повреждения получили несколько коммерческих объектов.

Юрий Слюсарь Ростов-на-Дону Мясниковский район Красносулинский район
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