Подписан закон о ратификации соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в сфере обращения драгметаллов и камней

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Речь идет о ратификации соглашения, подписанного в Москве 19 декабря 2025 году и ратифицированного Белоруссией в феврале.

Документ предусматривает интеграцию российской системы маркировки ювелирных изделий ГИИС ДМДК и белорусской ГИС "Электронный знак", взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации, а также установление единых технических требований к пробам, клеймению и покрытию изделий.

Как сообщил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, после ратификации соглашения все драгоценные металлы и камни, изделия из них, произведенные в России или Белоруссии, смогут свободно торговаться в обеих странах без дополнительного контроля и клеймения.