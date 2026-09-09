Путин обсуждал с представителями США возможность контактов с Украиной в трехстороннем формате

Президент РФ Владимир Путин (справа), специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (третий справа), зять президента США Джаред Кушнер (второй слева) во время встречи Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером шла речь о возможном возобновлении контактов с украинской стороной, в том числе в трехстороннем формате, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, об этом был разговор", - сказал Ушаков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков заявил, что "пока не видел" американскую "дорожную карту" по мирному урегулированию на Украине. "И думаю, что, наверное, никто не видел", - добавил он, комментируя сообщения об американской "дорожной карте" по урегулированию на Украине.



