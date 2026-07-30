ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

К выборам допущены 11 партий

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Процесс регистрации федеральных списков кандидатов от политических партий для участия в выборах депутатов Госдумы IX созыва завершен, но продолжится их проверка на наличие иностранного финансирования, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Очень знаменательное событие. Мы завершили рассмотрение вопросов, проверку документов всех партий, которые пожелали участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. Партий теперь в бюллетене будет 11. Процесс регистрации завершен", - сказал Булаев на заседании в четверг.

Жеребьевка для определения мест в избирательном бюллетене пройдет в ЦИК 5 августа в полдень по московскому времени, подчеркнул Булаев.

По словам зампреда ЦИК, в настоящий момент продолжаются проверочные процедуры, которые "могут, наверное, выявить какие-то недостатки, и, в первую очередь, это проверка по наличию или отсутствию иностранных финансовых инструментов".

"Эта работа сложная. Вместе с Центральным Банком, используя специальные программные продукты, мы ведем проверку. И, надеюсь, что в ближайшее время мы ее тоже завершим", - резюмировал он.



Булаев отметил, что на сегодняшний день кандидатами дистанционно был открыт трехтысячный специальный избирательный счет. Таким образом, каждый третий кандидат выбрал в ходе ЕДГ 2026 дистанционное открытие счета. "Впервые в ходе этого ЕДГ возможность открыть кандидатами счета дистанционно есть в рамках всех избирательных кампаний, проводимых в стране", - сказал зампред ЦИК.



Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.