Белгородские власти сообщили о троих погибших от атак за сутки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о трех погибших за последние сутки в результате атак на регион.

В Белгородском округе один мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в селе Отрадное, еще двое мужчин погибли при взрыве дрона на территории коммерческого объекта в селе Таврово.

Кроме того, по данным Шуваева, в больнице умерла женщина, которая получила тяжелые травмы в Грайворонском округе 13 августа.

Всего, по данным Шуваева, за минувшие сутки девять округов области подверглись 114 атакам, в том числе четырем артобстрелам. Также было три случая сброса взрывных устройств с БПЛА. Над регионов были сбиты и подавлены 157 дронов.

В результате атак пострадали четыре человека. Трое из них продолжают стационарное лечение, добавил Шуваев.