Поиск

Белгородские власти сообщили о троих погибших от атак за сутки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о трех погибших за последние сутки в результате атак на регион.

В Белгородском округе один мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в селе Отрадное, еще двое мужчин погибли при взрыве дрона на территории коммерческого объекта в селе Таврово.

Кроме того, по данным Шуваева, в больнице умерла женщина, которая получила тяжелые травмы в Грайворонском округе 13 августа.

Всего, по данным Шуваева, за минувшие сутки девять округов области подверглись 114 атакам, в том числе четырем артобстрелам. Также было три случая сброса взрывных устройств с БПЛА. Над регионов были сбиты и подавлены 157 дронов.

В результате атак пострадали четыре человека. Трое из них продолжают стационарное лечение, добавил Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Отрадное Таврово Грайворонский округ Александр Шуваев Белгородская область Белгородский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

Песков назвал утками сообщения о планах провести в России новую мобилизацию

Минсельхоз предложит мораторий до конца года на экспортные пошлины на зерно

Падение обломков БПЛА привело к пожару на НПЗ и повреждению десяти домов на Кубани

В Краснодарском крае двое погибли и двое пострадали из-за падения обломков БПЛА

Небензя исключил договоренности по Украине в ущерб безопасности России

 Небензя исключил договоренности по Украине в ущерб безопасности России

Пожар на территории логоцентра Ozon в Адыгее полностью ликвидирован

Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Открытое горение на территории логоцентра Ozon в Адыгее ликвидировано

Пожар на складе в Краснодаре после атаки БПЛА потушен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11361 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов