Житель Белгородского округа ранен при взрыве FPV-дрона

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранен мужчина, сообщил региональный оперштаб.

"В Белгородском округе в поселке Малиновка FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина с осколочными ранениями рук, ног, грудной клетки и живота", - говорится в сообщении.

В селе Красный Октябрь при взрыве FPV-дрона повреждения получили кровля складского помещения и автомобиль.

В Шебекине в результате ударов дронов повреждены хозпостройка, кровля частного дома, три легковых автомобиля, горела кабина грузовика. В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушена кровля, повреждены окна и забор частного дома. В Новой Таволжанке от удара дрона загорелся частный дом.

В Ракитянском округе в районе села Введенская Готня дрон нанес удар по автомобилю и нанес ему повреждения.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома и выбил окна.