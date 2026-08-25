Поиск

Житель Белгородского округа ранен при взрыве FPV-дрона

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранен мужчина, сообщил региональный оперштаб.

"В Белгородском округе в поселке Малиновка FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина с осколочными ранениями рук, ног, грудной клетки и живота", - говорится в сообщении.

В селе Красный Октябрь при взрыве FPV-дрона повреждения получили кровля складского помещения и автомобиль.

В Шебекине в результате ударов дронов повреждены хозпостройка, кровля частного дома, три легковых автомобиля, горела кабина грузовика. В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушена кровля, повреждены окна и забор частного дома. В Новой Таволжанке от удара дрона загорелся частный дом.

В Ракитянском округе в районе села Введенская Готня дрон нанес удар по автомобилю и нанес ему повреждения.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома и выбил окна.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Красный Октябрь Шебекино Белгородский округ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

Песков назвал утками сообщения о планах провести в России новую мобилизацию

Минсельхоз предложит мораторий до конца года на экспортные пошлины на зерно

Падение обломков БПЛА привело к пожару на НПЗ и повреждению десяти домов на Кубани

В Краснодарском крае двое погибли и двое пострадали из-за падения обломков БПЛА

Небензя исключил договоренности по Украине в ущерб безопасности России

 Небензя исключил договоренности по Украине в ущерб безопасности России

Пожар на территории логоцентра Ozon в Адыгее полностью ликвидирован

Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Открытое горение на территории логоцентра Ozon в Адыгее ликвидировано

Пожар на складе в Краснодаре после атаки БПЛА потушен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11361 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов