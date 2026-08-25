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Шохин заявил, что бизнес ждет прозрачного применения указа о введении внешнего управления для защиты от БПЛА

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры важно применять прозрачно в части трактовки случаев, когда должно вводиться внешнее управление, а также в части установления ответственности временного управляющего за сохранность предприятия, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отметил, что указ "устанавливает нормативную и процедурную "рамку" возможности передачи объектов критической инфраструктуры во временное управление".

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"Важная задача - обеспечить прозрачное правоприменение норм указа, например, в части использования термина "несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры - требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту", - передала его комментарий пресс-служба союза.

По мнению Шохина, "необходимо урегулировать чувствительный вопрос "зеркальной" ответственности временных управляющих за безопасность объектов, а также финансовой обеспеченности такой ответственности (например, через страховые инструменты)".

"Еще одна значимая тема - необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов, предприятий, пострадавших от БПЛА, а также компаний, производящих средства защиты. Такой системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление", - добавил Шохин.

РСПП Александр Шохин
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