Военные РФ заявили об ударе по судну с военным грузом и объектам в порту Южный

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли удар по судну с грузом военного назначения и объектам в порту Южный Одесской области, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Сегодня ночью ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Южный поражены сухогруз, доставивший на Украину груз, предназначенный для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения", - говорится в сообщении министерства.