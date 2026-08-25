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Военные РФ заявили об ударе по судну с военным грузом и объектам в порту Южный

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли удар по судну с грузом военного назначения и объектам в порту Южный Одесской области, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Сегодня ночью ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Южный поражены сухогруз, доставивший на Украину груз, предназначенный для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения", - говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Южный Одесская область Украина
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