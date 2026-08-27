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Площадь природных пожаров в ЯНАО за сутки разрослась до 437,6 тыс. га

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - До 437,6 тыс. га выросла площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает департамент гражданской защиты региона.

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"По состоянию на 8:30 27 августа в округе действует 130 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 437 569,5 гектаров", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем участвуют 1 тыс. 380 человек и вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки они потушили один природный пожар на площади 12 га.

Ранее сообщалось, что накануне в округе горели 128 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы) на общей площади, пройденной огнем, 387 тыс. 526,9 га.

ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ
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