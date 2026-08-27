Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил нисходящую коррекцию среды из-за геополитической напряженности и просевшей нефти (октябрьский фьючерс на Brent вновь опустился ниже $87,5 за баррель), фактором поддержки выступают неплохие данные Росстата по инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,3%.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2065,08 пункта (-0,3%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги АФК "Система" (-2,9%), "ММК" (-2,8%), "НЛМК" (-2,4%), ПАО "Группа Позитив" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 84,282 руб. (-18,15 копейки).

Подешевели также акции "Полюса" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Роснефти" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции "Интер РАО" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа. Из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Цены на бензин с 18 по 24 августа поднялись на 0,89% после роста на 0,51% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 19,38%), на дизельное топливо снизились на 0,03% после сокращения на 0,42% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,37% больше).

Рост промпроизводства в РФ в июле 2026 года замедлился до 0,4% г/г после роста, по уточненным данным, на 0,7% в июне (вместо 0,6%), приводятся данные в докладе Росстата. Показатели по промышленности в июле 2025 года оказались немного лучше ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства РФ на уровне 0,3%.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 0,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа). Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, рынок акций накануне растерял весь прирост предыдущего дня, подогретый сообщениями о визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Как оказалось, целью этого визита не было возобновление переговоров по урегулированию украинского кризиса, так что надежды на какой-то геополитический позитив не оправдались, и продажи отечественных акций возобновились. Также давление на рынок оказывали сообщения о достигнутых договоренностях между Ираном и Оманом по временному решению по навигации в Ормузском проливе, которое может ограничить рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. При этом поддержку рынку не смогли оказать даже многочисленные публикации в целом сильных отчетностей по ряду компаний и объявления дивидендов.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индексу МосБиржи поддержку оказывает район 2070 пунктов. В случае возобновления роста сопротивление будет находиться на уровне 2200 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В противном случае нельзя исключать продолжения снижения с целью на отметке 2000 пунктов. Между тем, индекс в настоящее время выглядит перепроданным, в связи с чем не исключен некоторый период консолидации вблизи текущих уровней, полагает Котельникова.

В США накануне индексы акций просели на 0,02-0,2%, инвесторы оценивали статданные и квартальные результаты компаний, а также ждали отчетности Nvidia, которая была опубликована уже после завершения основной сессии.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в США в июле увеличился на 3,7% в годовом сравнении, сообщило министерство труда страны. Темп инфляции остался на июньском уровне, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали его замедления до 3,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос на 3,3%, как и месяцем ранее. Федеральная резервная система (ФРС) ориентируется на этот индекс при анализе инфляционных рисков.

Как показали новые данные, инфляция в США не демонстрирует признаков ослабления и по-прежнему значительно превышает определенный центральным банком целевой уровень 2%.

После выхода индексов PCE участники рынка повысили до 38,1% оценку вероятности того, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на заседании 15-16 сентября. Перед публикацией индикаторов такая вероятность оценивалась в 36,1%, а неделей ранее - в 33,1%, по данным CME FedWatch.

В четверг в Джексон-Хоуле стартует трехдневный симпозиум Федерального резервного банка Канзаса, на котором выступит глава ФРС Кевин Уорш. Хотя аналитики в целом не ждут от него четких сигналов относительно решения центробанка на сентябрьском заседании, они будут внимательно следить за его заявлениями и оценками состояния американской экономики.

В Азии утром в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,5%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-0,9%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $87,43 за баррель (-0,5% и -0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $81,82 за баррель (-0,5% и -0,2% в среду).

Министр энергетики США Крис Райт в среду заявил, что Вашингтон хотел бы урегулировать иранскую ядерную проблему за столом переговоров, но при необходимости может вновь прибегнуть к силе. "Наша задача номер один - не позволить Ирану обладать ядерным оружием. Если мы сможем добиться того благодаря переговорам и инспекциям, это будет наилучшим способом. Если потребуется добиться этого военными методами, за счет уничтожения ядерных объектов и промышленности Ирана, мы тоже пойдем на это", - сказал он на пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Райт уточнил, что инспекции должны идти под эгидой МАГАТЭ. По его словам, администрация США с самого начала добивалась мирного решения ядерной проблемы Ирана, и не отказывается от такого подхода. Однако, отметил он, в данный момент контроля над активностью Ирана в ядерной сфере нет.

Экономическое давление на Иран сейчас в Вашингтоне считают наиболее действенным, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Экономическое давление мы считаем самым эффективным, но мы не исключаем ударов в районе Ормузского пролива", - сказал он в среду в эфире Newsmax TV.

Пакистан, посредничающий в контактах США и Ирана, предлагает еще 60 дней перемирия, в течение которых стороны могли бы на переговорах добиться окончательных договоренностей по урегулированию конфликта, передало в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.