Более 70 беспилотников сбито в Ростовской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 70 беспилотников в регионе, пострадавших нет.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском", - написал он в своем канале в Мах.

Слюсарь уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах произошло возгорание сухой травы. Пожар потушен.

В Шолоховском лесничестве в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание леса. В настоящее время пожар локализован на площади 3,3 га, сообщил Слюсарь.