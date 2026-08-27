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Более 70 беспилотников сбито в Ростовской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 70 беспилотников в регионе, пострадавших нет.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском", - написал он в своем канале в Мах.

Слюсарь уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах произошло возгорание сухой травы. Пожар потушен.

В Шолоховском лесничестве в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание леса. В настоящее время пожар локализован на площади 3,3 га, сообщил Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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