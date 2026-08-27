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Аэропорт Уфы вернулся к штатной работе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные в международном аэропорту Уфы для обеспечения безопасности полетов, сняты, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - написал он в своем канале в Мах.

Аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов утром в четверг, когда на территории Башкирии были объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности.

Также отменены ограничения для аэропортов Орска, Оренбурга и Бугульмы.

Башкирия Уфа
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