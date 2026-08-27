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Узбекистан и Китай развивают стратегическое партнёрство

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Развитие узбекско-китайских отношений в ключевых сферах обсудила глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Стратегическое партнерство между Узбекистаном и Китаем выходит на новый уровень и открывает новые горизонты. Тем важнее было обсудить ход развития отношений в ряде ключевых сфер: от торговли, экономики и инвестиций до культурных связей", - написала в четверг Мирзиёева в своем телеграм-канале.

По ее словам, собеседники отдельное внимание уделили выработке общих позиций по вопросам глобального характера.

Кроме того, глава администрации президента Узбекистана посетила в Пекине музей истории Коммунистической партии Китая. По её оценке, музей впечатляет своим масштабом и бережным хранением столетней истории развития страны.

"В его стенах ощущаешь, какой непростой путь прошёл Китай и каких преобразований удалось достичь за это время", - отметила Мирзиёева.

Накануне она сообщила о встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения, в том числе вопросы межпарламентского диалога.

Китай Узбекистан
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