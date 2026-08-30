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На Ставрополье 5 человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком в районе поселка Иноземцево города Железноводска в Ставропольском крае, есть погибшие и пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция региона.

"На 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия - Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате аварии 5 человек погибли на месте происшествия, 24 человека доставлены в медучреждения Пятигорска. Среди пострадавших пятеро детей.

По имеющейся информации, состояние четверых детей оценивается как удовлетворительное. Один ребенок находится в реанимации.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщает, что проводит в связи с ДТП проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках. Прокурор Железноводска Евгений Погорелов координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия. Особое внимание уделяется оказанию медпомощи пострадавшим.

Железноводск Кавказ Ставрополье Пятигорск
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