Посол Южной Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют большой интерес к российскому рынку и, возможно, изучают пути возвращения, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.

"Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться на российский рынок", - приводит издание слова дипломата.

При этом главным препятствием для возобновления работы компаний остается украинский конфликт, уточняется в публикации. По мнению посла, до его урегулирования возвращение южнокорейских автопроизводителей на российский рынок будет крайне сложной задачей.

"Урегулирование конфликта - это главное условие для возвращения. Но, опять же, южнокорейские автопроизводители все еще очень заинтересованы в российской автомобильной промышленности и производстве автомобилей. Насколько известно, исходя из этого интереса они рассматривают план последующих действий", - подчеркнул Ли Сок Пэ.

До 2022 года Hyundai и Kia, входящие в один концерн Hyundai Motor Group, занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России после Lada, напоминает газета. Однако после начала СВО эти компании приостановили производство и официальные поставки машин в РФ. В 2024 году Hyundai продала свои российские заводы группе AGR, а в январе 2026 года утратила право их обратного выкупа, отмечается в статье.