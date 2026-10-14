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Саратовская область подверглась атаке БПЛА, повреждены жилые дома, есть погибший

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Саратовскую область, предварительно, погиб человек, повреждено несколько жилых домов, сообщил глава региона Роман Бусаргин в среду.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно погиб человек. На месте работают все оперативные службы", - сообщил Бусаргин в своем канале в Max.

Ранее губернатор информировал, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА, экстренные службы были приведены в полную готовность.

Аэропорт Саратова в ночь на среду приостановил обслуживание рейсов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 октября 2026 года Военная операция на Украине
Роман Бусаргин Саратовская область Балаково
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Саратовская область подверглась атаке БПЛА, повреждены жилые дома, есть погибший

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