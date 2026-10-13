Режим повышенной готовности ввели на Кубани из-за угрозы разлива нефтепродуктов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности после атаки безэкипажных катеров (БЭК) у побережья Черного моря из-за угрозы разлива нефтепродуктов.

Соответствующее распоряжение, подписанное главой региона Вениамином Кондратьевым, опубликовано 13 октября на официальном сайте губернатора и администрации Краснодарского края.

"В результате атак безэкипажными катерами 6 октября 2026 года на морские суда в акватории Черного моря произошли аварии. В связи со сложившейся обстановкой возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера в границах муниципальных образований Краснодарского края городской округ город-курорт Геленджик, округ город-герой Новороссийск, источником которой явится разлив нефтепродуктов", - говорится в документе.

Режим вводится с 13 октября. В связи с этим, в частности, будет усилен контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовано принять меры, направленные на предотвращение выбросов нефтепродуктов на береговую линию.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что специалисты Морспасслужбы не нашли подтверждения информации о разливе нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края, появившейся после пожара на танкере.

Вечером 6 октября судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря, атака привела к открытому горению нефти в акватории моря. 7 октября в Минтрансе сообщили, что открытое горение на танкере ликвидировано.