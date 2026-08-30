Поиск

Количество жертв ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 6 человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в районе поселка Иноземцево города Железноводска в Ставропольском крае выросло до 6 человек, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В РоссииУголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком на СтавропольеЧитать подробнее

"Пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации. Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Пассажирам оказывается медпомощь. Всего госпитализировали 28 человек, из них 11 - дети. Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни", - написал Владимиров в своем канале в Max.

По его словам, для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков.

"Для временного размещения тех, кому не потребуется серьезная медпомощь, мы предусмотрели ПВР. Наши службы делают все необходимое, чтобы помочь людям. Ситуация на контроле", - добавил глава региона.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска Ставропольского края произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Госавтоинспекция региона сообщала, что в результате ДТП 5 человек погибли и 38 пострадали. По данным ведомства, 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в центральную больницу Пятигорска. Предварительно, в автобусе находилось 43 человека.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пять детей были отпущены из больницы, пять госпитализированы, из них двое, до семи лет, в реанимации.

По факту ДТП СУ СКР по Ставрополью возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Ставрополья проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.

Железноводск Кавказ Ставрополье Пятигорск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество жертв ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 6 человек

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно

 Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье выросло до 38

На Ставрополье 5 человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком

Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

 Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

 Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11460 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов