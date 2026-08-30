Количество жертв ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 6 человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в районе поселка Иноземцево города Железноводска в Ставропольском крае выросло до 6 человек, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации. Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Пассажирам оказывается медпомощь. Всего госпитализировали 28 человек, из них 11 - дети. Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни", - написал Владимиров в своем канале в Max.

По его словам, для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков.

"Для временного размещения тех, кому не потребуется серьезная медпомощь, мы предусмотрели ПВР. Наши службы делают все необходимое, чтобы помочь людям. Ситуация на контроле", - добавил глава региона.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска Ставропольского края произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Госавтоинспекция региона сообщала, что в результате ДТП 5 человек погибли и 38 пострадали. По данным ведомства, 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в центральную больницу Пятигорска. Предварительно, в автобусе находилось 43 человека.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пять детей были отпущены из больницы, пять госпитализированы, из них двое, до семи лет, в реанимации.

По факту ДТП СУ СКР по Ставрополью возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Ставрополья проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.