Над Ленобластью сбито 42 БПЛА, в промзоне начался пожар

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью уничтожено 42 беспилотника, на территории промзоны города Кириши возникло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко в воскресенье.

"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

На месте работают экстренные службы, боевая работа продолжается, добавил Дрозденко.

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось о ликвидации над Ленобластью 30 беспилотников.