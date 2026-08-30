Над Ленобластью сбито 42 БПЛА, в промзоне начался пожар
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью уничтожено 42 беспилотника, на территории промзоны города Кириши возникло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко в воскресенье.
"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.
На месте работают экстренные службы, боевая работа продолжается, добавил Дрозденко.
Ранее в ночь на воскресенье сообщалось о ликвидации над Ленобластью 30 беспилотников.