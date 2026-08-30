Потушено возгорание в промзоне в Ленинградской области после атаки БПЛА
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание в промзоне города Кириши Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в воскресенье.
"Последствия возгорания уточняются", - написал глава региона в мессенджере Max.
Он добавил, что в результате отражения атаки БПЛА на промзону Киришей также повреждены несколько жилых домов.
"В некоторых квартирах были выбиты стекла. В настоящий момент на улице Ленинградская, проспекте Ленина, Волховской набережной, специальная комиссия фиксирует повреждения. Все работы по замене окон будут выполнены за счет резервного фонда правительства Ленинградской области", - уточнил губернатор.
Упавший беспилотник обнаружили на территории парка "Прибрежный" и на территории около школы №3 в Киришах.
"Горение обломков ликвидировано, здание школы не пострадало. Проводятся следственные мероприятия, пострадавших нет", - сообщил Дрозденко.
Ранее губернатор Ленинградской области сообщил, что во время атаки на регион было сбито 62 БПЛА. По предварительной информации, жертв нет.